I primi segnali della presenza di un lupo sono stati i resti smembrati di alcuni gatti che erano spariti nei giorni precedenti. Poi i primi avvistamenti e, infine, la conferma: in un video catturato da una fototrappola, piazzata nei pressi di un’abitazione, si vede l’animale girare tra le case di Campiglia Marittima, frazione di Venturina Terme, in provincia di Livorno. Le immagini del predatore, riprese nella notte tra il 30 e il 31 luglio, hanno fatto crescere l’apprensione nei cittadini della zona. Il filmato è stato invitato agli enti competenti, fra cui l’Osservatorio toscano sulla presenza del lupo.

La sindaca di Campiglia Marittima, Alberta Ticciati, ha diffuso un avviso con i comportamenti da tenere per una convivenza fra uomini e lupi sul territorio. Fra le raccomandazioni c’è quella di non lasciare gli animali domestici – in particolare se in calore – da soli in cortile o per strada, poiché per i lupi costituiscono una preda. Inoltre, ai cittadini è sta consigliato di non lasciare fonti di cibo nei pressi delle abitazioni (organico, resti alimentari, cibo per animali domestici). “Nel caso in cui si osservino uno o più lupi da lontano, restare in silenzio, osservare senza interferire e non tentare di avvicinarsi”, si legge nell’avviso. In alternativa, prosegue la nota, “parlare a voce alta ed eventualmente agitare le braccia o battere le mani. Il lupo nella maggior parte dei casi si allontanerà spontaneamente. Se non dovesse allontanarsi, camminare lentamente all’indietro, parlando, e senza correre”.

Immagine in evidenza d’archivio