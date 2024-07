Almeno due morti, 5 feriti e 46 arrestati in Venezuela: sono le prime conseguenze delle proteste seguite alle elezioni presidenziali di domenica. Lo riferisce la ong Foro penal, precisando che la persona morta nell’ambito delle proteste è rimasta uccisa a Yaracuy, mentre i 5 feriti per colpi d’arma da fuoco sono stati registrati nello Stato di Carabobo e i 46 arresti sono avvenuti in diverse zone del Paese, compresi 6 nella capitale Caracas. Migliaia di persone sono scese in strada in tutto il Venezuela per protestare contro l’annunciata rielezione del presidente uscente Nicolas Maduro, al potere da 11 anni, per un terzo mandato, e in alcuni casi si sono verificati scontri con la polizia. La Commissione elettorale nazionale (Cne) ha dichiarato vincitore Maduro, ma il risultato è stato contestato dall’opposizione, che si è presentata al voto unita dietro la candidatura dell’ex diplomatico Edmundo Gonzalez Urrutia dopo che alla sua leader Maria Corina Machado è stato impedito di correre. L’opposizione ha rivendicato la vittoria denunciando brogli.

Mentre migliaia di persone manifestavano in tutto il Venezuela, il candidato dell’opposizione Edmundo Gonzalez Urrutia ha annunciato nella serata locale di lunedì che la sua campagna ha le prove necessarie per dimostrare che ha vinto le contestate elezioni in cui le autorità elettorali hanno nominato vincitore Nicolas Maduro. Gonzalez e Machado hanno dichiarato ai giornalisti di aver ottenuto più del 70% dei fogli di conteggio delle elezioni e che questi mostrerebbero Gonzalez con più del doppio dei voti di Maduro. Secondo Machado, i fogli di conteggio mostrano che Maduro e Gonzalez hanno ricevuto rispettivamente più di 2,7 milioni e circa 6,2 milioni di voti. L’opposizione ha invitato i cittadini a mantenere la calma e a riunirsi pacificamente alle 11 di martedì, le 17 in Italia, per celebrare i risultati. “Vi parlo con la calma della verità“, ha detto Gonzalez mentre decine di sostenitori applaudivano fuori dal quartier generale della campagna elettorale nella capitale Caracas. “Abbiamo in mano i fogli di conteggio che dimostrano la nostra vittoria categorica e matematicamente irreversibile“, ha aggiunto.

Nella capitale Caracas le proteste sono state per lo più pacifiche, ma quando decine di agenti della polizia nazionale in tenuta antisommossa hanno bloccato il corteo è scoppiata una rissa: la polizia ha usato gas lacrimogeni per disperdere i manifestanti, alcuni dei quali hanno lanciato pietre e altri oggetti contro gli agenti che si erano appostati in un viale principale. Un uomo ha inoltre sparato con una pistola mentre i manifestanti attraversavano il quartiere finanziario della città, ma nessuno ha riportato ferite da arma da fuoco in questo episodio. Maduro non ha spiegato cosa accadrà allo staff di Machado, compreso il suo direttore della campagna elettorale, che sono rifugiati da mesi nell’ambasciata argentina a Caracas dopo che le autorità hanno emesso mandati di arresto nei loro confronti.