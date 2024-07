Thomas Ceccon nella finale per i 100 dorso ha conquistato la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi. Un traguardo eccezionale per il nuotatore azzurro, ma che era nell’aria. L’italiano nelle batterie aveva dimostrato di avere nelle braccia la possibile vittoria. Ieri a far esultare l’Italia era stato il primo posto di Nicolò Martinenghi nei 100 rana.