Clamoroso a Spa. Dopo una gara bellissima, con attacchi e sorpassi, il podio è stato stravolto dalla decisione presa dopo l’ispezione post-gara: George Russell, che aveva vinto il Gp del Belgio, è stato squalificato perché la sua Mercedes è risultata sottopeso. Una decisione anticipata da un documento Fia firmato dal delegato tecnico Jo Bauer, in cui era messo nero su bianco che la monoposto del vincitore era risultata 1,5 chilogrammi al di sotto del limite massimo consentito, ovvero 798 chilogrammi. L’effetto sulla classifica finale è dirompente: primo Lewis Hamilton, sempre su Mercedes, secondo Oscar Piastri su McLaren, terzo il ferrarista Charles Leclerc.

Il contenuto del documento – “Dopo la gara – si legge nel comunicato ufficiale della Fia – la vettura numero 63 è stata pesata ed è risultata di 798,0 kg, che è il peso minimo richiesto dall’articolo 4.1 del Regolamento Tecnico. Successivamente, il carburante è stato scaricato dalla vettura e sono stati rimossi 2,8 litri. La macchina non era stata completamente scaricata secondo la procedura di scarico presentata dal team nei propri documenti di conformità. La macchina è stata pesata di nuovo sulle bilance interne ed esterne della Fia e il peso è risultato di 796,5 kg. La taratura delle bilance esterne ed interne – continua la nota – è stata confermata e testimoniata dal concorrente. Poiché si tratta di 1,5 kg al di sotto del peso minimo richiesto nell’articolo 4.1 che deve essere rispettato in ogni momento durante la competizione, rimando questa questione agli steward affinché la prendano in considerazione”.

La gara – La decisione della Fia è arrivata dopo una gara incredibile, di sorpassi e controsorpassi soprattutto nei giri finali dove si era creato un vero e proprio testa a testa per il primato: Russell, però, era riuscito a mantenere la posizione. Sempre negli ultimi giri la McLaren di Piastri era riuscita a superare la Ferrari di Leclerc: il monegasco era quindi arrivato quarto. Sainz aveva chiuso al settimo posto. Max Verstappen ha recuperato sei posizioni dalla partenza e si è dovuto accontentare della quinta posizione.