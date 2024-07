Ultima gara prima della pausa estiva in Formula 1. Il Belgio sarà la casa del prossimo weekend di motori (dal 26 al 28 luglio) valido per il quattordicesimo Gran Premio della stagione. Si riparte dall’ultimo Gran Premio a Hungaroring: dalla doppietta McLaren e da un Max Verstappen sempre più nervoso con il suo team. Nel frattempo, la Ferrari è alla continua ricerca di una scintilla che possa riaccendere (almeno emotivamente) questa stagione. “Se facciamo un paragone con l’anno scorso, queste tre gare (Spagna, Gran Bretagna e Budapest) sono state le più difficili della stagione. A Budapest avevamo chiuso a 60 secondi da Max, mentre la scorsa settimana siamo finiti davanti a lui a 20 secondi dal leader. Stiamo soffrendo più o meno nello stesso periodo e nelle stesse piste, voglio essere ottimista e pensare che possiamo recuperare come fatto l’anno scorso”: queste le parole del team principal Frederic Vasseur.

Dove e quando vedere qualifica e Gran Premio

Il GP del Belgio è disponibile in diretta tv per gli abbonati a Sky e alla piattaforma streaming NOW. L’evento viene trasmesso su Sky Sport Uno e Sky Sport F1 HD. Tutto il weekend di Budapest è disponibile inoltre in live streaming su Sky Go. Su TV8 è possibile seguire solamente in differita sia le qualifiche che il Gran Premio di domenica, 28 luglio. Il GP comincerà alle canoniche ore 15.

Orari TV di Sky e Now (diretta)

SABATO 27 LUGLIO

Prove libere 3: ore 12:30

Qualifiche: ore 16:00

DOMENICA 28 LUGLIO

Gara: ore 15:00

Orari su TV8 (differita)

SABATO 27 LUGLIO

Qualifiche: ore 18:30

DOMENICA 28 LUGLIO

Gara: ore 18