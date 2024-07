Riaccendere vecchi attriti, ancora una volta. Tutto per una foto. Basta poco a Marco Materazzi per poter creare l’ennesimo sfottò contro Zlatan Ibrahimovic, ex compagni ai tempi dell’Inter. Mai stati grandissimi amici, soprattutto dopo il trasferimento dell’attaccante svedese a Barcellona con l’obiettivo di vincere la Champions League: destino vuole che quella coppa è stata vinta qualche mese dopo, ma dal club nerazzurro. Un trionfo che il difensore nerazzurro ha voluto rimarcare più volte nel corso degli ultimi anni. Così, ancora una volta, Materazzi ha alimentato la loro rivalità con un’altra provocazione. Tutto nasce da un post del profilo ufficiale della Serie A per celebrare il 15esimo anniversario dall’arrivo di Samuel Eto’o a Milano, inserito proprio nello scambio con Ibrahimovic. Raffigurato in una stanza piena di trofei, con la coppa dei campioni in primo piano, Materazzi ha condiviso la foto sul proprio profilo commentando: “Ma che ne sa quell’altro?”, chiaro riferimento allo svedese.

Materazzi la tocca piano. pic.twitter.com/Cgn0JEyAgx — Fabrizio Biasin (@FBiasin) July 27, 2024

Le reazioni del web

“Ossessionato e noioso”. Il web non ha risparmiato Marco Materazzi: il suo sfottò è stato poco gradito. “Quando mi chiedono chi è il giocatore più antisportivo penso subito a te, mi dispiace Marco ma tu sei l’esempio giusto. Colui che invece ‘non ha vinto la Champions’ è un esempio per i giovani talenti e per la mentalità forte che ha. La differenza è abbastanza evidente, fare il gradasso sui social non porta a nulla ma fai solo brutta figura” e poi: “Materazzi si crede Maldini. da questo si comprende la malattia mentale”. Ovviamente c’è anche chi si è schierato dalla sua parte: “Ha ragione, quell’altro quella roba può andare a vederla nella sala trofei della squadra che ora rappresenta degnamente”. Nel frattempo, Ibrahimovic non ha voluto controbattere. Forse, l’ennesimo scontro a distanza destino a terminare senza una replica.