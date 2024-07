Il sosia di Leo Messi gioca in Egitto. Avere un idolo sportivo e cercare di emularlo in qualsiasi modo? Youssef, meglio noto come Youssef Messi, è riuscito nel suo intento. Negli ultimi giorni, i suoi video sono in tendenza: il calciatore egiziano ha una somiglianza incredibile, fisica ma soprattutto nelle movenze, con il vero Messi. Ed è solo l’ultimo della lista che nell’ultimo decennio ha cercato di somigliare quanto più possibile al campione argentino: segno che l’influenza dell’otto volte campione del mondo ha davvero raggiunto tutte le parti del mondo.

Il clone di Messi virale sui social

Una maglia del Paris Saint Germain con la scritta “Messi 30” e un pallone incollato al piede sinistro. Basta poco a Youssef per emulare il campione argentino nei campetti di quartiere: un accelerazione, un dribbling e tiro all’incrocio. Il sosia di Messi documenta le sue partitelle sui social, da Instagram a TikTok e negli ultimi giorni i suoi highlights stanno diventando virali in tutto il mondo. Milioni di visualizzazioni per il clone della leggenda del calcio. Separati alla nascita? Ad alcuni utenti piace pensarla così. E chissà se prima o poi quei video saranno visti anche da Messi.