“Molto importante non chiudere la porta con la chiave dall’esterno”. Si legge su dei cartelli scritti in inglese e attaccati sulle porte di alcune abitazioni in affitto a Firenze. Non è una strana richiesta dei proprietari ai loro inquilini, ma la nuova tecnica che i ladri per confondere gli inquilini. Lasciando la porta senza mandate di sicurezza, infatti, gli ospiti ignari rendono più agevole il lavoro degli scassinatori, cui basta una lastra per aprire la porta ed introdursi nelle abitazioni. L’appello della Polizia di Stato a turisti e cittadini: “Attenzione! Chiudi sempre a chiave la tua porta di casa”.

L’espediente dei ladri è emerso dopo il fermo di un ragazzo di 16 anni e una ragazza di 20, sospettati di un consistente furto in un appartamento turistico in via del Moro. I due si sono incamminati verso la basilica di San Lorenzo quando improvvisamente, arrivati in via del Giglio, il minorenne si è fermato aprendo un voluminoso zaino. Tra gli oggetti contenuti all’interno, delle buste con dentro diverse paia di scarpe firmate (del valore di qualche migliaia di euro) hanno fatto scattare il controllo. La refurtiva era stata prelevata pochi minuti prima da un appartamento in affitto a due turisti statunitensi.

Da settimane il questore Maurizio Auriemma ha dato il via all’operazione “Estate Sicura”, affiancando costantemente alle volanti, più auto e moto civetta con a bordo agenti in borghese. L’attività della Squadra Mobile del capoluogo toscano si è conclusa con un altro biglietto, in questo caso inviato dalle tre donne americane che erano state derubate. “Dio benedica la Polizia italiana, la migliore del mondo!” hanno scritto Esther, Jinny e Sarah.