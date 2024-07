Le autorità degli Stati Uniti hanno arrestato, in Texas, due leader del cartello messicano di Sinaloa: Ismael “El Mayo” Zambada e il figlio di “El Chapo”. Leader del potente cartello di Sinaloa per decenni insieme a Joaquín “El Chapo” Guzmán, Zambada è uno dei trafficanti di droga più noti al mondo, famoso per gestire le operazioni di contrabbando del cartello mantenendo un profilo basso. Un funzionario federale messicano (che ha parlato a condizione dell’anonimato) ha detto all’Associated Press che Zambada e Guzmán López sono arrivati negli Stati Uniti con un aereo privato e si sono consegnati alle autorità.

L’arresto dei due narcos – In cambio di informazioni utili alla cattura di Zambada, latitante per decenni, Il governo degli Stati Uniti aveva offerto una ricompensa fino a 15 milioni di dollari. Il direttore dell’FBI Christopher Wray ha raccontato che Zambada e Guzmán López hanno supervisionato il traffico di “decine di migliaia di libbre di droga negli Stati Uniti, aggiungendo che ora “affronteranno la giustizia negli Stati Uniti”. “Il fentanyl è la minaccia di droga più mortale che il nostro paese abbia mai affrontato e il Dipartimento di Giustizia non si fermerà finché ogni singolo leader, membro e associato del cartello responsabile dell’avvelenamento delle nostre comunità non sarà ritenuto responsabile,” ha poi dichiarato il Procuratore Generale Merrick Garland. Zambada, è stato accusato di numerosi reati negli Stati Uniti. Lo scorso febbraio, nel Distretto Orientale di New York, di cospirazione per produrre e distribuire l’oppioide sintetico.

Chi è lo stratega del cartello Sinola – Le autorità messicane non hanno commentato immediatamente gli arresti. Zambada, uno dei capi più longevi del Messico, era considerato lo stratega del cartello, più coinvolto nelle operazioni quotidiane rispetto al suo capo – più appariscente e famoso – “El Chapo” Guzmán, che è stato condannato all’ergastolo negli Stati Uniti nel 2019 ed è il padre di Guzmán López. Zambada è un capo tradizionale in un’era di giovani re del narcotraffico noti per il loro stili di vita appariscente e per la frequentazione di locali notturni e tattiche brutali di decapitazione, smembramento e persino scuoiamento dei loro rivali. Sebbene Zambada abbia combattuto coloro che lo sfidavano, è conosciuto per concentrarsi sul lato commerciale del traffico, evitando la violenza cruenta del cartello che, a suo parere, attirerebbe l’attenzione. Zambada ha guadagnato la lealtà dei locali nel suo stato natale di Sinaloa e nella vicina a Durango attraverso la sua generosità, sponsorizzando agricoltori locali e distribuendo denaro e birra nel suo luogo di nascita, El Alamo.

La coca e la marijuana – Sebbene si sappia poco degli esordi del narcotrafficante, si crede che abbia iniziato come esecutore negli anni ’70. All’inizio degli anni ’90, era una figura di spicco nel cartello di Juarez, trasportando tonnellate di cocaina e marijuana. Zambada ha iniziato poi a guadagnare la fiducia dei trafficanti colombiani, cosa che lo ha fatto emergere in fretta nel mondo del cartello e delle alleanze in continuo mutamento. Alla fine, è diventato così potente da staccarsi dal cartello di Juarez, riuscendo a mantenere forti legami con la banda ed evitare una guerra di territorio. Ha anche sviluppato una partnership con “El Chapo” Guzmán, cosa che lo ha portato al vertice del cartello di Sinaloa. Terrorizzato dall’idea del carcere, in un’intervista dell’aprile 2010 con la rivista messicana Proceso, ha ammesso che avrebbe contemplato il suicidio piuttosto che essere catturato. “Ho il terrore di essere incarcerato. Mi piacerebbe pensare che, sì, mi ucciderei”, aveva detto. L’intervista era sorprendente per un capo noto per mantenere un profilo basso, che aveva però dato istruzioni precise su dove e quando si sarebbe svolto l’incontro. L’articolo non ha dato alcun indizio sulla sua posizione.

I piccoli Chapos – La detenzione di Zambada segue alcuni importanti arresti di altre figure del cartello di Sinaloa, incluso un altro figlio di “El Chapo” Guzmán, Ovidio Guzmán López. Arrestato ed estradato negli Stati Uniti l’anno scorso, si è dichiarato non colpevole delle accuse di traffico di droga a Chicago. Negli ultimi anni, i figli di Guzmán hanno guidato una fazione del cartello nota come i piccoli Chapos, o “Chapitos”, identificata come il principale esportatore di fentanil nel mercato statunitense. Anche loro più violenti e appariscenti di Zambada. Il loro capo della sicurezza è stato arrestato dalle autorità messicane a novembre. Il figlio di Zambada, invece, è stato preso negli Stati Uniti nel 2021. Mike Vigil, l’ex capo delle operazioni internazionali della DEA, ha detto che per quanto l’arresto di Zambada sia importante, è del tutto improbabile che abbia un impatto forte sul flusso di droga verso gli Stati Uniti. Joaquín Guzmán López, tra l’altro, era il meno influente dei quattro figli che componevano i Chapitos. “Questo è un grande colpo per lo stato di diritto, ma avrà un impatto sul cartello? Non credo, qualcuno all’interno del cartello lo sostituirà“, ha detto Vigil.