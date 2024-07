Tre soldati sono morti e quattro sono rimasti ferite in una sparatoria tra soldati ucraini di stanza nella regione di Kharkiv, nell’Ucraina nord-orientale. “I soldati hanno usato armi da fuoco in una delle unità” per motivi ancora da chiarire, ha dichiarato la divisione Khortytsia, senza fornire ulteriori dettagli. Le circostanze dell’incidente non sono ancora chiare e l’esercito non ha indicato i responsabili, limitandosi a dire che le armi sono state usate per motivi “personali” e non militari.

I russi hanno attaccato stanotte il sud della regione di Odessa con 38 droni di tipo Shahed ma l’aeronautica ucraina ne ha abbattuti 25. Lo afferma l’aeronautica di Kiev sostenendo che 3 droni Shahed hanno attraversato il confine di stato con la Romania. La difesa aerea ucraina operava nelle regioni di Odessa, Kherson, Nikolaev, Kiev, Sumy, Zhitomir e Cherkasy.

In Russia, invece, un elicottero dell’esercito di Mosca, un Mi-28, si è schiantato nella regione di Kaluga, in una zona disabitata nel sud-ovest del paese, causando la morte di tutto l’equipaggio. Lo rende noto il ministero della Difesa parlando di guasto al motore. Le autorità non hanno indicato quante persone fossero a bordo del velivolo, ma solitamente sono tre i membri dell’equipaggio dei Mi-28. Il velivolo stava tornando da una missione di combattimento nella regione di Bryansk.