Il vantaggio di Donald Trump su Kamala Harris si sta riducendo. Secondo un sondaggio di New York Times e Siena College, dopo solo quattro giorni dall’annuncio del ritiro di Joe Biden e dall’inizio della nuova campagna elettorale dei democratici, Harris è in ritardo di un solo punto dal tycoon. La nuova candidata liberal alla Casa Bianca ha il 47% delle preferenze tra i probabili elettori, contro il 48% dell’ex presidente repubblicano.

All’inizio di luglio, la stessa rilevazione assegnava a Trump un margine di sei punti su Biden. Tra gli elettori registrati, il vantaggio di Trump su Harris è invece di due punti (48% a 46%). In questo segmento, il margine del tycoon su Biden, registrato dopo il dibattito tv di Atlanta, era invece di nove punti.

Secondo un altro sondaggio, pubblicato da The Hill e dall’Emerson College Polling, Trump però mantiene il vantaggio su Harris in quattro dei cinque Swing states, gli Stati in bilico che potrebbero decidere il prossimo presidente americano. Il sondaggio ha rilevato che Trump è in vantaggio su Harris di cinque punti in Arizona, di due punti in Georgia, di un punto nel Michigan, di due punti in Pennsylvania e in parità con lei nel Wisconsin. Allo stesso tempo però Harris ha notevolmente superato l’attuale presidente Joe Biden nei sondaggi di ciascuno degli Stati in bilico, riducendo notevolmente il gap tra democratici e repubblicani.

“Harris ha recuperato una porzione di voti che erano stati persi dopo il disastro del dibattito del 27 giugno, ora i suoi numeri riflettono il sostegno che Biden aveva lo scorso marzo”: è l’analisi di Spencer Kimball, direttore esecutivo di Emerson College Polling, che sottolinea come la vicepresidente stia riuscendo a intercettare soprattutto il sostegno dei giovani.