L’aeroporto internazionale di Francoforte, il più trafficato della Germania, è stato paralizzato nella mattinata del 25 luglio da un’azione dimostrativa di Letzte Generation (Ultima Generazione), un’organizzazione ambientalista che chiede la fine dei combustibili fossili entro il 2030. Sei attivisti sono riusciti a penetrare nell’area aeroportuale tagliando le recinzioni con delle cesoie, per poi occupare le piste di atterraggio e decollo con biciclette e skateboard. “Stiamo facendo di tutto per rimuovere gli attivisti dalle piste“, ha dichiarato un portavoce dello scalo all’AFP.

In una foto diffusa dall’organizzazione, un attivista è ritratto seduto sull’asfalto con un cartello che recita “Oil Kills” (Il petrolio uccide). Letzte Generation chiede un accordo vincolante per porre fine all’utilizzo di carburanti fossili entro il 2030. L’azione ha causato il blocco della circolazione aerea per un paio d’ore, in uno dei momenti di picco della giornata e in una settimana record di partenze. Oltre 50 voli in arrivo, soprattutto intercontinentali, sono stati dirottati verso altri aeroporti, mentre quelli in partenza sono stati cancellati o ritardati. L’impianto è stato parzialmente riaperto verso le 7.30, ma con forti limitazioni operative.

Questa non è la prima volta che Letzte Generation prende di mira gli aeroporti. Il giorno precedente, gli attivisti avevano bloccato l’aeroporto di Colonia-Bonn con una modalità simile, incollandosi all’asfalto delle piste.Le azioni dimostrative di Letzte Generation, sempre più frequenti e mirate, sollevano un dibattito acceso sull’efficacia di queste forme di protesta e sulla necessità di trovare soluzioni concrete per affrontare la crisi climatica.