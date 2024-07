Semplice suggestione o idea concreta? La Premier League tenta Gianluigi Donnarumma. Il contratto con il Psg scade nel 2026 e, nonostante si sta iniziando a lavorare per il rinnovo, Pep Guardiola stuzzica il portiere della nazionale italiana. Il Manchester City, infatti, ha bisogno di un nuovo portiere titolare in vista della prossima stagione: Ederson è in uscita direzione Arabia Saudita e i campioni d’Inghilterra tentano l’ex Milan. Secondo quanto riferito dal Daily Express, Guardiola avrebbe individuato in Donnarumma il successore del portiere brasiliano.

Ederson in uscita: serve il nuovo portiere titolare

A Manchester si chiude un’era: dopo 7 anni Ederson è pronto a dire addio al club. Il City, però, non perde tempo: recentemente sarebbero stati aperti i contatti con il portiere della nazionale italiana. Per un rinnovo che stenta a decollare, arriva l’interesse di un top club e il fascino di una competizione che colpisce chiunque. Donnarumma compreso. Prima di poter entrare nel vivo della trattativa, però, Ederson deve accettare il trasferimento. L’interesse per l’ex Milan è concreto. E dopo Serie A e Ligue 1 potrebbe arrivare una nuova avventura.

Guardiola vuole l’ex Milan

12 milioni annui e un prezzo del cartellino da almeno 60 milioni di euro: cifre che di certo non spaventano il Manchester City. Il Psg, intanto ha chiuso per il portiere russo Matvej Sofonov per 20 milioni di euro: una mossa per aumentare la concorrenza, nonostante Donnarumma sia il titolare inamovibile da tre stagioni. Nel frattempo, scende in campo Pep Guardiola che stima il profilo dell’ex Milan e vorrebbe portarlo con sé a Manchester. Ancora presto per entrare nei dettagli ma l’effetto domino potrebbe essere più che una semplice ipotesi.