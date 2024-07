Un uomo di 51 anni si è introdotto nella casa di riposo per anziani e infermi di Daruvar, a 130 chilometri da Zagabria, e ha aperto il fuoco su ospiti e dipendenti. Cinque persone tra cui sua madre sono rimaste uccise, mentre sono otto i feriti, uno dei quali è in condizioni critiche.

Secondo le prime ricostruzioni di Moj Portal, l’uomo, un veterano, è riuscito a fuggire, ma è stato fermato poco dopo dalla polizia in un bar non lontano dal luogo della sparatoria. Le forze dell’ordine croate, per il momento, non hanno fornito ulteriori informazioni.