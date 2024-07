“Cucurella mangia una paella, Cucurella beve Estrella, Haaland trema perché Cucurella sta arrivando”. Era stato inventato per scherzo da un giovane creator sui social e poi ripreso dai tifosi di Stamford Bridge (lo stadio del Chelsea), oggi è il tormentone per eccellenza in Spagna. Il vero protagonista del trionfo a Euro 2024 della Roja è Marc Cucurella. Il terzino sinistro è il calciatore più discusso del momento: per i suoi stravaganti capelli rossi e per un tormentone estivo difficile da dimenticare. Un coro iconico per un calciatore fuori dagli schemi.

“Haaland trema…”

Nato per gioco, ora è più riconoscibile dell’inno nazionale. Dal mondo di TikTok alla piazza Cibeles di Madrid, il coro per Cucurella ha conquistato la Spagna. Tra una birra e una paella, il coro si prende gioco di Herling Braut Haaland, attaccante del Manchester City. Scatenato con i compagni e con i tifosi: Cucurella si è preso il palcoscenico.

Marc Cucurella gave another rendition of his new song during Spain’s trophy celebrations: “Cucurella eats paella, Cucurella drinks Estrella, Haaland trembles that Cucurella is coming” ???? pic.twitter.com/Rhofj4yWRo — Football on TNT Sports (@footballontnt) July 16, 2024

Meglio di Yamal e Nico Williams: in Spagna si parla solo di Cucurella

Doveva essere la riserva, invece Marc Cucurella è diventato un titolare inamovibile per lo scacchiere tattico del ct De La Fuente: solidità difensiva e tanta corsa fanno di lui un giocatore indispensabile. La popolarità del terzino, però, va ben oltre il calcio giocato. La Cucurella mania ha influenzato anche i comuni della Comunidad Valenciana. Il paese di Cullera, infatti, aveva modificato per il periodo europeo – e per volontà del sindaco – il suo nome proprio in “Cucurella“.