Che finimondo per un capello rosso. “Se vinciamo l’Europeo mi tingo i capelli di rosso“. Purtroppo Marc Cucurella è stato di parola: la Spagna trionfa contro l’Inghilterra e il terzino sinistro si colora la folta chioma riccia proprio come il colore della Roja. Sulla scia del suo grande seguito social, il post di Instagram è stato pubblicato in collaborazione con una famosa azienda di docciaschiuma. Una mossa di marketing furba ma forse non troppo efficace per poter convincere le persone a farsi i capelli come Cucurella.

Cucurella è l’uomo del momento

Non si fa altro che parlare di lui: in Spagna, Marc Cucurella è l’uomo del momento e grande fenomeno social. Da riserva a titolare inamovibile: in campo è uno dei protagonisti, fuori è proprio una superstar. “Marc Cucurella. Mangia la paella. Beve Estrella. I suoi capelli sono enormi”: il coro creato dai tifosi del Chelsea, in Premier League, è stato ripreso in patria e in pochissimo tempo è diventato virale. E durante la parata di Madrid a Cibeles, il terzino sinistro è stato uno dei più scatenati sul palco. Sicuramente uno tra i più acclamati.