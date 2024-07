Intorno alle 4 della notte scorsa cinque ragazzi, tre senegalesi e due sinti, sono stati accoltellati durante una lite fuori dalla discoteca Biblò di Lonato (Brescia). Sono in corso le indagini dei carabinieri di Desenzano del Garda per individuare i responsabili. Nessuno dei 5 accoltellati è in pericolo di vita. La causa dell’aggressione rimane sconosciuta.

Secondo quanto riportato dal dorso bresciano del Corriere della Sera, dal locale sarebbero stati allontanati alcuni nordafricani che si sarebbero poi fermati fuori dalle porte della discoteca. Armati di coltelli, avrebbero colpito “a caso” almeno 5 persone. Due sinti – che avevano provato ad allontanarsi a bordo della propria auto – sono stati raggiunti dagli aggressori che hanno sfondato il vetro della macchina per poi colpirli al petto. Dei 5 uomini, due sono stati trasferiti d’urgenza in ospedale in codice rosso, mentre gli altri in codice giallo. Continuano le indagini delle forze dell’ordine.