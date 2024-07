Doppietta McLaren nelle qualifiche di Budapest. Le monoposto inglesi dominano il sabato del Gp d’Ungheria. Pole position per Lando Norris che ha girato in 1’15″227. Il pilota britannico precede il suo compagno di scuderia Oscar Piastri, in ritardo di 22 millesimi. Max Verstappen (1’15″273) su Red Bull partirà terzo, la Ferrari di Carlos Sainz è quarta, seguita da Lewis Hamilton su Mercedes e dall’altra Ferrari di Charles Leclerc.

“Sono molto contento. Non è stata una qualifica semplice, siamo stati però sempre davanti, è stata una bella doppietta. Abbiamo tanta fiducia, sapevamo di poter lottare per la vittoria. Stiamo migliorando ogni weekend”, ha commentato Norris. Soddisfatto anche il compagno di scuderia, Oscar Piastri: “Credo che sia la prima doppietta per la McLaren dopo tanto tempo, è un risultato fantastico per il team. Domani mi piacerebbe andare in testa alla prima curva, ma saremo intelligenti perché l’obiettivo vincere il campionato costruttori“, ha dichiarato.

Terzo alle qualifiche ma fiducioso di poter vincere domani il leader del mondiale, Max Verstappen: “Per tutto il week-end siamo stati un pochino dietro, ho cercato di arrivare il più vicino possibile, spero domani la macchina vada bene. Sarà una giornata diversa”.

Ancora fuori dalla prima fila le Ferrari. In particolare resta attardato Leclerc. “Credo che sia stato l’errore di ieri a mettere Charles (Leclerc) in posizione di inseguimento. Domani la temperatura dovrebbe essere alta, con un degrado più alto dovrebbe esserci la possibilità di rimontare”, ha dichiarato il team principal del Cavallino, Fred Vasseur. “Abbiamo sistemato gran parte del problema del saltellamento, dobbiamo spingere di più sullo sviluppo”.

LA CLASSIFICA COMPLETA DELLE QUALIFICHE DEL GP D’UNGHERIA

1 Lando NORRIS McLaren 1:15.227 7

2 Oscar PIASTRI McLaren+0.022 7

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.046 6

4 Carlos SAINZ Ferrari+0.469 8

5 Lewis HAMILTON Mercedes+0.627 7

6 Charles LECLERC Ferrari+0.678 7

7 Fernando ALONSO Aston Martin+0.816 6

8 Lance STROLL Aston Martin+1.017 8

9 Daniel RICCIARDO RB+1.220 6

10 Yuki TSUNODA RB+1.250 6

11 Nico HULKENBERG Haas F1 Team- – 5

12 Valtteri BOTTAS Kick Sauber- – 5

13 Alexander ALBON Williams- – 4

14 Logan SARGEANT Williams- – 4

15 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team- – 5

16 Sergio PEREZ Red Bull Racing- – 1

17 George RUSSELL Mercedes- – 2

18 Guanyu ZHOU Kick Sauber- – 2

19 Esteban OCON Alpine- – 2

20 Pierre GASLY Alpine- – 2