“Grenwood? Se i tifosi lo vogliono mettano i soldi“. Aveva detto Claudio Lotito qualche giorno fa. Aggiornamento: il calciatore inglese ha firmato con il Marsiglia e i consigli del presidente laziale sono stati ascoltati dagli spagnoli. Nelle ultime ore, infatti, i tifosi del Barcellona hanno intasato il profilo ufficiale TikTok dei blaugrana donando dei soldi per poter finanziare l’acquisto di Nico Williams. Una divertente trovata – considerando le difficoltà finanziare del club – che fa capire quale siano le volontà e i sogni di mercato dei fan. Dopo l’Europeo, Nico Williams potrebbe ritrovare il suo grande amico Lamine Yamal anche al Barcellona.

Some Barcelona fans send financial support to Barcelona’s account via “Tik Tok” in order to help the club sign Nico Williams. pic.twitter.com/4zdoLF0HdV

— EMMZYCOOl (@EmmzycoO) July 19, 2024