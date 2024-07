Un errore che è costato solamente un set. All’ATP di Amburgo, Alexander Zverev perde uno scambio per una svista del giudice di sedia Alison Hughes. La pallina indirizzata verso il tennista francese Hugo Gaston rimbalza due volte sul campo ma la partita prosegue e il tedesco perde il set. Zverev chiede l’intervento del supervisor e minaccia addirittura di abbandonare la partita. Il replay mostra chiaramente come la palla abbia colpito la terra rossa due volte prima della risposta di Gaston. Ma il francese ha fatto finta di nulla e incredibilmente l’arbitro non se ne è accorto.

Zverev: “Un errore così può costarti la partita”

“Una decisione sbagliata come quella può costarti la partita. Mi è costato il primo set alla fine della giornata. Per me è un obbligo usare la tecnologia per rivedere le azioni”. Questo il commento di Alexander Zverev al termine degli ottavi di finale dell’ATP di Amburgo. “È molto, molto difficile da vedere per loro, ma siamo tutti umani. Tutti possono commettere errori. Ma abbiamo la tecnologia, ce l’abbiamo da anni. Perché non la usiamo è una grande domanda per me, a essere onesto”. Sospiro di sollievo per il tedesco che, nonostante la sconfitta del set per un errore evidente non suo, si è qualificato ai quarti di finale del torneo grazie al punteggio di 4-6, 6-2, 7-5.