Most wanted. Manca solo questa scritta sopra alle foto caricate sul sito ufficiale delle Olimpiadi di Parigi 2024. Altro che scatti curati e ricercati, le immagini che compaiano accanto all’elenco dei tennisti partecipanti ai Giochi sembrano delle foto segnaletiche. Prima piani deformanti e sfondi che assomigliano appunto alla parete di un carcere. Chissà a che cosa è dovuta questa particolare scelta “stilistica”, se così si può chiamare. La certezza è che le foto dei vari Carlos Alcaraz e Novak Djokovic che sembrano membri di una banda di rapinatori stanno facendo il giro del web. Non solo loro: anche Rafa Nadal e Andy Murray assomigliano a due super-latitanti in fuga.

L’elenco di foto buffe è lunghissimo: merita una menzione anche l’azzurro Matteo Arnaldi. Mentre il canadese Felix Auger-Aliassime sembra aver fornito un’immagine di quando era un bambino.

Chi si è salvato? Ovviamente Jannik Sinner, numero 1 anche in queste cose. L’altoatesino ha inviato agli organizzatori una scatto d’archivio: la stessa sua foto compare infatti anche su altri siti di differenti eventi. Pratico e impeccabile: così l’Italia spera di vederlo in campo anche alle Olimpiadi, sulla terra rossa del Roland Garros.

Interpol, in collaboration with the International Olympic Committee, has published the photos of the most wanted criminals of 2024. Please, if you see any of these people, call the police. Any clue you can provide will be valuable.

Thank you. pic.twitter.com/iSsl4L5Oj2

— TheNewGen ???? (@thenewgenatp) July 18, 2024