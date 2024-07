Quarti di finale dell’Atp 250 di Gstaad. Il francese Quentin Halys, numero 192 Atp, sfida il brasiliano Gustavo Heide, numero 178. Non esattamente un match di cartello per lo Swiss Open. Eppure a metà del primo set gli spettatori svizzeri assistono a un colpo che rimarrà per molto tempo uno dei video più visti di tennis. Anzi, probabilmente è già il colpo dell’anno.

Halys sta scambiando da fondo con Heide. Tornando verso il centro del campo scivola e finisce sdraiato per terra. Il brasiliano pensa già di aver vinto il punto. Halys invece di tentare di rialzarsi, si mette seduto e colpisce la pallina con un dritto improvvisato. Il suo colpo finisce quasi all’incrocio delle righe: Heide è stupito, riesce a ributtare la palla nell’altro campo ma il suo dritto finisce lungo. Halys ha vinto il punto, il pubblico è in estasi. Un colpo senza senso.