Un grande spavento ha segnato la sfida del torneo Atp di Gstaadt tra il ventenne serbo Hamad Medjedovic e il numero uno del torneo, Stefanos Tsitsipas. Durante il primo set, sul punteggio di 3-3, Medjedovic è stato colto da un improvviso calo di pressione che lo ha fatto collassare a bordocampo. Il giovane, considerato da molti come il potenziale erede di Novak Djokovic, ha iniziato a mostrare evidenti problemi di equilibrio dopo un doppio fallo. Lo sguardo perso nel vuoto ha immediatamente allertato il pubblico presente e lo stesso Tsitsipas, che ha prontamente interrotto il gioco e si è seduto in panchina, aspettando che Medjedovic ricevesse le necessarie cure mediche.

Medical time out for Hamad Medjedovic against Stefanos Tsistsipas. 3-3 (adv-40) on Medjedovic serve. Seems he’s not feeling well, physio and doctor checking his blood pressure. pic.twitter.com/Rx3vKGf9nl

— edgeAI (@edgeaiofficial) July 17, 2024