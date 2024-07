Traffico ferroviario in tilt. Dalle 8.30 di questa mattina – 19 luglio – la circolazione è fortemente rallentata per un guasto alla linea elettrica, all’altezza di Firenze Rovezzano. Come si legge sul sito di Trenitalia, nelle notizie sull’infomobilità, i ritardi superano i 200 minuti. I treni Alta Velocità e Intercity saranno instradati sulla linea convenzionale Firenze – Roma, mentre i Regionali potranno subire limitazioni di percorso o cancellazioni e registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 90 minuti. Inoltre, tra Pontassieve e Firenze Santa Maria Novella sono state attivati dei bus per i collegamenti Regionali.

Nonostante il problema sia stato risolto intorno alle 11, la circolazione ferroviaria soffre ancora dell’effetto delle code e dei ritardi maturati finora. Rfi informa che la criticità ha coinvolto inizialmente due treni dell’alta velocità e che non è stata causata da un errore umano. Il primo convoglio coinvolto ha avuto un problema tecnico: l’interazione tra pantografo e alimentazione ha causato il guasto della stessa linea, che è crollata. Il cavo tranciato e la conseguente mancanza di elettricità a bordo ha impedito il trasbordo dei passeggeri del treno su un altro mezzo. Per quanto riguarda il secondo treno, in coda al primo, è stato possibile invece consentire il passaggio degli utenti su un altro treno.

Come riportato da Il Corriere Fiorentino, nell’ultimo mese le linee ferroviarie toscane hanno avuto numerose criticità. Tre settimane fa un incendio di una garitta accanto ai binari della stazione di Navacchio aveva mandato nel caos la circolazione ferroviaria nella tratta Pisa-Firenze. Nei giorni scorsi, sulla linea da Arezzo a Firenze gli utenti hanno dovuto fronteggiare molti problemi: convogli soppressi, carrozze roventi per la mancanza di aria condizionata, regionali fermi per decine di minuti nei pressi delle stazioni più importanti, passeggeri costretti a chiedere il permesso quando arrivano in ritardo abissale al lavoro. Questo a causa dell’interruzione della fornitura di energia elettrica alla centrale di controllo di Roma che ha messo fuori uso il sistema di controllo del traffico sulla Roma-Orte-Foligno-Terontola: cinque intercity, undici regionali e un treno ad alta velocità con ritardi superiori ai 120 minuti, altri tre regionali soppressi e due parzialmente cancellati.