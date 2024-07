Niente più 90° minuto la domenica pomeriggio. Finisce un’era. Una delle trasmissioni simbolo dell’informazione sportiva Rai sarà spostata. Verrà infatti sdoppiata in due appuntamenti di seconda serata, al sabato e al lunedì, sempre su Rai 2. La stagione calcistica 2024-25, ormai alle porte (la Serie A prenderà il via tra un mese) segnerà anche la nuova collocazione in palinsesto.

Una vera e propria rivoluzione per trasmissione in onda sulle reti Rai dal 27 settembre 1970, diventata negli anni un appuntamento fisso della domenica pomeriggio per milioni di sportivi italiani. Per effetto del format del campionato di Serie A, con partite “spalmate” dal venerdì al lunedì – e per il quale la Rai ha acquisito i diritti di trasmissione, in chiaro, degli highlights – la direzione di RaiSport ha infatti varato due nuove trasmissioni, “90° Minuto Sabato” e “90° Minuto Lunedì“, condotte la prima da Paola Ferrari e la seconda da Marco Mazzocchi, dedicate proprio al commento dei match di campionato.

Resta, nella sua collocazione oraria classica, le 22.45, La Domenica Sportiva – la trasmissione più longeva della televisione italiana, nata nel 1953 – con Simona Rolandi confermata in conduzione e le prime immagini free to air del posticipo domenicale, mentre il pomeriggio della domenica sarà appannaggio di RaiSport Live, un contenitore in diretta nel quale troveranno spazio, di volta in volta, tutti gli altri sport del bouquet Rai, dal volley al basket, dal rugby alla ginnastica, dal ciclismo alle discipline invernali.