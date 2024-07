È morto all’età di 64 anni il presidente del Real Casalecchio – club dilettantistico emiliano – Paolo Tassi: fatale la puntura di un insetto al campo sportivo Veronese a Casalecchio di Reno. Non sono serviti a nulla i tentativi di rianimazione da parte dello staff, poi del personale del 118 e del cardiologo. Tassi ha avuto uno choc anafilattico. La tragedia che ha colpito il dirigente sportivo si è consumata davanti agli occhi della moglie presente al centro. Solamente pochi giorni fa, a Reggio Emilia, era morto l’ex calciatore professionista (della Reggiana) Stefano Guerra a causa di puntura d’ape.

Il cordoglio del comune di Casalecchio

“La nostra città perde un punto di riferimento nel mondo dello sport. L’amministrazione comunale si stringe alla famiglia per l’improvvisa morte di Paolo Tassi”. Inizia così il messaggio di cordoglio del comune di Casalecchio di Reno. Il sindaco Matteo Ruggieri l’ha voluto ricordare così: “Nei cinque anni passati come assessore allo sport ho avuto il piacere e l’onore di conoscerlo bene. Assieme alla moglie Francesca dirigeva il Real Casalecchio: proprio a lei e alla loro famiglia dedico un pensiero speciale, portando la mia vicinanza e quella dell’Amministrazione comunale a tutta la comunità del Real Casalecchio. Il nostro mondo sportivo e non solo perde con Paolo una persona che ha dedicato la sua vita allo sport e alle nuove generazioni con abnegazione. Appena, ieri, sono stato informato dell’accaduto, mi sono precipitato allo stadio Veronesi per capire innanzitutto cosa fosse successo e stare vicino a Francesca e a tutto il Real. Paolo, insieme alla moglie, hanno fondato questa società e rilanciato il calcio casalecchiese portando avanti i valori dello sport sano e occupandosi dei più giovani”. Il primo cittadino ha poi concluso: “È davvero una perdita tragica e improvvisa avvenuta in un modo che lascia ancora più sgomenti. Insieme alla famiglia e alla Consulta dello Sport valuteremo il modo migliore per ricordarlo“.