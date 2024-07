Il mondo del football americano è in lutto per la scomparsa di Jacoby Jones, ex ricevitore della NFL, morto all’età di 40 anni. La notizia è stata annunciata dagli Houston Texans, la squadra con cui Jones ha iniziato la sua carriera professionistica, e confermata dalla sua famiglia tramite un comunicato rilasciato dall’Associazione dei giocatori. La causa del decesso non è stata resa nota.

L’eroe del Super Bowl 2013

Jacoby Jones è ricordato principalmente per la sua incredibile prestazione al Super Bowl del 2013, vinto dai suoi Baltimore Ravens. Il suo kickoff return di 108 yard, che rimane il touchdown più lungo nella storia del Super Bowl, è entrato nella leggenda. Quell’anno, Jones fu protagonista anche di un’altra giocata memorabile, il “Mile High Miracle” contro i Denver Broncos: realizzò un touchdown da 70 yard a soli 31 secondi dalla fine del quarto quarto, permettendo ai Ravens di pareggiare e vincere successivamente al secondo overtime.

La carriera di Jacoby Jones

Jones ha giocato in NFL dal 2007 al 2015, indossando le maglie di Houston Texans, Baltimore Ravens, San Diego Chargers e Pittsburgh Steelers. Oltre alle sue straordinarie capacità di ricevitore, Jones è stato riconosciuto come uno dei migliori kick returner, venendo incluso nell’All-Pro team dell’Associated Press nel 2012. Dopo il ritiro, ha partecipato al programma televisivo “Dancing with the Stars” e, più recentemente, era diventato allenatore dei Beaumont Renegades, una squadra di football arena in Texas.

Ricordi e omaggi

Numerosi sono stati i messaggi di cordoglio e affetto da parte di ex compagni e allenatori. John Harbaugh, coach dei Ravens, ha ricordato il suo momento preferito di Jones: “Il mio ricordo preferito di Jacoby è ogni volta che vedevo il suo volto sorridente, pieno di gioia.” Anche J.J. Watt, ex stella dei Texans, ha espresso il suo dolore sui social media: “Jacoby era uno dei compagni di squadra più divertenti e gioiosi che abbia mai conosciuto. Sempre a ballare e ridere, con un sorriso permanente sul viso. È andato via troppo presto”.