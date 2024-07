Trump scettico sui vaccini, tanto da definire quelli per bambini “adatti ai cavalli”, e pronto ad allearsi con Robert F. Kennedy jr. in corsa per le presidenziali da candidato indipendente. È quanto si vede in una clip video, spuntata ieri, 16 luglio, sui social. Nel video è inquadrato proprio Kennedy, inizialmente in corsa con i democratici, mentre tiene una conversazione telefonica con il tycoon.

Al centro della conversazione c’è lo scetticismo sui vaccini per i bambini. “C’è qualcosa di sbagliato nell’intero sistema – dice Trump – Quando si fa a un bambino una vaccinazione che ne contiene 38 diversi, sembra essere destinata più a un cavallo che a un bambino di pochi chili”. Anche a causa di questo, dice Trump, “i bambini possono cambiare drasticamente”.

Nella conversazione il candidato conservatore sembra anche far riferimento allo stesso Joe Biden: “Siamo avanti rispetto a quel tizio”, dice. Alludendo poi a una possibile alleanza con lo stesso Kennedy Jr: “Mi piacerebbe molto che tu facessi qualcosa, penso sarebbe così positivo e grande che vinceremo”.

Il video è stato postato su X dal figlio di Kennedy jr, Bobby Kennedy III, ed è stato poi cancellato. “Trump esprime a mio padre la sua vera opinione sui vaccini ai bambini, il giorno dopo il tentato assassinio”, si legge nel post (ora cancellato) diffuso da Bobby Kennedy.

Dopo la rimozione del video, il candidato indipendente ha diffuso una dichiarazione di scuse: “Quando il presidente Trump mi ha chiamato stavo registrando un video, avrei dovuto fermare la registrazione, sono mortificato per il fatto che sia stato diffuso, e mi scuso con il presidente”.