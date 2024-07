Giorgia Meloni non è contenta della comunicazione televisiva di Fratelli d’Italia. Troppo poco incisiva sulle politiche del governo, pochi volti giovani e nuovi. Così ecco un “mini-rimpasto” nella squadra: al posto di Gennaro Borriello, da qualche giorno il responsabile di organizzare le presenze di dirigenti di Fratelli d’Italia nei telegiornali e nei talk show è Dario Caselli, capo ufficio stampa del gruppo parlamentare al Senato, dicono fonti di Palazzo Chigi. Caselli da qualche mese era già responsabile delle presenze nei telegiornali e adesso ha assunto anche il ruolo di organizzare le ospitate nei talk televisivi in vista della nuova stagione che si apre a settembre.

Un rimpasto che arriva a soli sei mesi dall’ultimo cambio nella squadra della comunicazione di Palazzo Chigi: a novembre, infatti, la giornalista Federica Frangi – che si occupava proprio di tv – aveva lasciato l’incarico assunto solo da un mese per tornare in Rai. Da allora era stato incaricato proprio Borriello, che su LinkedIn si definisce un esperto in comunicazione.

Ora il nuovo cambio che però, si apprende dalle stesse fonti della presidenza del Consiglio, avrebbe creato qualche attrito all’interno del governo: la decisione di affidare tutto a Caselli – già portavoce del ministro Adolfo Urso da presidente del Copasir – non convincerebbe il responsabile della comunicazione del governo, Giovanbattista Fazzolari. Che qualcosa non funzionasse nella comunicazione di Fratelli d’Italia si era capito già a marzo quando Fazzolari aveva dato nuove disposizioni sulle ospitate tv: dare la precedenza alle donne di bell’aspetto, parlamentari e dirigenti giovani e senza difetti fisici. Con un prerequisito: i parlamentari dovranno conoscere a memoria il verbo meloniano. Obiettivo: “Migliorare le ospitate in televisione”.