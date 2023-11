È durato solo un mese l’incarico di gestire la presenza di Fratelli d’Italia in televisione e nei talk show. La giornalista Federica Frangi da ieri ha lasciato il suo ruolo per fare ritorno in Rai. Un primo intoppo per la premier Giorgia Meloni e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giovanbattista Fazzolari, responsabile della comunicazione del governo, che avevano individuato in Frangi la figura giusta per organizzare le presenze di parlamentari e dirigenti di Fratelli d’Italia in tv. Frangi aveva rafforzato la squadra insieme alla storica portavoce di Meloni Giovanna Ianniello (oggi coordinatrice della comunicazione istituzionale di Palazzo Chigi) e all’esperto di comunicazione Gennaro Borriello.

Nelle ultime ore Frangi ha annunciato ai vertici del partito e del governo la sua scelta di lasciare l’incarico e ha abbandonato tutte le chat della comunicazione di Fratelli d’Italia. Secondo due fonti a conoscenza della questione, Frangi tornerà in Rai dove ha lavorato a lungo in questi anni dopo una fase di transizione.

La giornalista era un volto noto nel mondo della destra romana ed è stata anche presidente dell’Associazione Stampa Romana, articolazione della Federazione Nazionale della Stampa nel Lazio, e ha fatto parte del direttivo di Lettera 22, l’associazione di giornalisti “non omologati” presieduta dall’attuale capo dell’approfondimento Rai Paolo Corsini. In Rai Frangi ha lavorato nella redazione di “Porta a Porta”, il talk show di Rai 1 di Bruno Vespa.

La giornalista era stata scelta a inizio ottobre per aumentare la presenza di Fratelli d’Italia in televisione puntando su giovani e donne. Dopo un mese, Meloni dovrà già trovare una sostituta.