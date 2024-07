Insulti razzisti all’attaccante sudcoreano del Wolverhampton Hwang Hee–chan nell’amichevole precampionato a Marbella, in Spagna, contro il Como (terminata 1-0 in favore degli inglesi). Il club di Premier League e l’allenatore Gary O’Neil hanno denunciato i fatti accaduti con un comunicato ufficiale. L’episodio si sarebbe verificato a metà del secondo tempo: successivamente, il centravanti Daniel Podence è stato espulso dopo aver sferrato un pugno all’avversario nel tentativo di “difendere” il proprio compagno di squadra. “Channy (Hee-chan ndr) ha sentito un commento razzista, il che è davvero deludente. Gli ho chiesto se volesse abbandonare il campo” ha dichiarato O’Neil al termine della gara. Il sudcoreano, invece, ha voluto proseguire fino al fischio finale. Il Wolverhampton, nel frattempo, ha sostenuto che presenterà un reclamo formale alla UEFA, aggiungendo che il club inglese condanna il razzismo in ogni sua forma.

Head coach Gary O’Neil says Hee Chan Hwang has the full support of the Wolves group, after he reported a racist remark in Monday’s pre-season match with @Como_1907. ????️???? — Wolves (@Wolves) July 15, 2024

Insulti razzisti a Hee-chan: non è la prima volta

Come due anni fa. Hwang Hee-chan era già stato vittima di abusi discriminatori nel 2022, sempre in un’amichevole precampionato, contro l’SC Farense (club portoghese) all’Estadio Algarve. In quell’occasione, il sudcoreano era stato preso di mira – da dietro la porta – mentre si stava apprestando a battere il calcio di rigore. Anche in quella circostanza, i Wolves denunciarono i fatti con una nota ufficiale sul proprio sito.

O’Neil: “Channy avrà il nostro supporto”

“È davvero deludente che sia successo: dobbiamo parlarne, non è l’ideale e cose del genere non dovrebbero esserci. Sono orgoglioso del fatto che abbia voluto continuare e mettere la sua squadra al primo posto in un momento difficile per lui”. Queste le parole di Gary O’Neil nel postpartita. “Channy starà bene, avrà il nostro pieno supporto. Ovviamente, quando un incidente del genere accade in una partita, è la prima cosa di cui discutiamo“.