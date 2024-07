Google e Microsoft hanno consumato nell’ultimo anno più energia di oltre 100 nazioni tra cui Islanda, Ghana e Tunisia. Secondo un’analisi di Michael Thomas, citata sul sito specializzato Tom’s Hardware, il fabbisogno delle due aziende americane può essere paragonato a quello dell’Azerbaijan che ha oltre 10 milioni di abitanti ed è pari a 24 terawattora (Twh): esattamente il consumo di ognuno dei due gruppi nel 2023. Inserendole nella classifica dell’utilizzo di elettricità da parte dei singoli Paesi, si piazzerebbero subito dietro la Slovacchia e la Libia.

Last year, Google and Microsoft data centers consumed more electricity than many countries did.

