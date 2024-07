Giorgia Meloni ha partecipato a Napoli alla firma del protocollo di intesa tra il governo e il sindaco, Gaetano Manfredi, per la riqualificazione di Bagnoli. “Faremo quello che va fatto e dimostreremo a chi pensava che questi territori fossero spacciati, che non avessero speranza, che si potessero solamente mantenere nella loro condizione con l’assistenzialismo, beh dimostreremo a questa gente che si sbagliava di grosso: si può fare molto altro e in modo diverso”, ha detto la premier, sottolineando che il Mezzogiorno “ha bisogno di strumenti che gli consentano di competere ad armi pari, di dimostrare il suo valore”.

Parlando delle proteste fuori dall’Auditorium dove si firmava il patto, Meloni ha precisato: “Ho visto che qui fuori ci sono dei manifestanti, dagli slogan direi che sono centri sociali. Ma se non lo fossero, se fossero dei comitati, vorrei dire a quei cittadini che parlano di passerelle che li capisco, perché qui molte promesse sono state fatte e poi sono state tradite. Ma voglio dire a quei cittadini di darci la possibilità di dimostrare che le cose possono cambiare. E noi siamo qui per questo”.