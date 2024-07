Grave incidente stradale per Carlos Dunga e sua moglie. I due stavano viaggiando sulla strada regionale di Curitiba, in Brasile – precisamente a Campina Grande do Soul – quando la loro auto si è ribaltata e distrutta. L’ex allenatore della nazionale brasiliana e la moglie sono stati trasportati in ospedale e ricoverati. Attualmente, sono entrambi coscienti.

La dinamica

L’incidente è stato registrato nella prima mattina di sabato 13 luglio. Secondo quanto riportato dalla polizia stradale della Federazione, l’impatto con il suolo è avvenuto all’altezza del chilometro 39 dell’autostrada. Per motivi ancora da chiarire, l’auto si è ribaltata. Dopo essere stati soccorsi e curati sul posto, i coniugi sono stati ricoverati all’ospedale Angelina Caron in seguito ad aver riportato diverse ferite. La polizia ha effettuato anche un test dell’etilometro per accertarne la presenza o meno di alcol: il risultato è stato negativo.

Carlos Dunga e il passato in Italia

Ex centrocampista e allenatore, Carlos Dunga ha avuto anche un passato in Italia. Dunga, oltre ad essere stato campione mondiale con il Brasile a USA 1994, ha giocato nel campionato italiano per cinque stagioni con le maglie di Pisa, Fiorentina e Pescara. Conclusa la carriera da calciatore, il brasiliano ha allenato in patria, fino a sedersi sulla panchina della sua nazionale.