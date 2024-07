Una donna di 54 anni ha presentato denuncia ai carabinieri del Nas dopo essere finita in ospedale per aver ingerito dei frammenti di alluminio mangiando del pane di segale comprato al supermercato. La donna ha iniziato ad accusare forti dolori addominali ed è stata costretta a presentarsi al pronto soccorso dell’ospedale di Avellino. La 54enne aveva invitato degli amici a pranzo ai quali aveva offerto il pane di segale. Dopo averne mangiato un pezzo, però, si è accorta che all’interno c’erano dei pezzi di alluminio. La vittima dell’incidente è riuscita a toglierne alcuni dalla bocca, ma ne aveva già ingeriti alcuni. La Procura ha aperto un fascicolo e i carabinieri hanno avviato accertamenti sulla partita del prodotto presente sui banchi del supermercato e nel panificio di Baiano che l’aveva prodotto. Per la 54enne sono stati sufficienti 3 giorni di prognosi.

Foto d’archivio