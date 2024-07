Prima la violenza sessuale, poi la rissa, scoppiata tra il gruppo della vittima e quello del presunto violentatore. È quanto sarebbe accaduto sul lungomare palermitano, all’Addaura. A denunciare di essere stata violentata è stata la stessa vittima, una ragazza di 15 anni, accompagnata al Policlinico di Palermo dai genitori.

I medici hanno subito contattato i carabinieri per verificare il racconto della ragazza, poi i militari della compagnia di San Lorenzo hanno rintracciato il presunto violentatore.

Secondo quanto raccontato dalla ragazza, lei e il giovane, poco più che maggiorenne, si sarebbero conosciuti nel locale South, sul lungomare Cristoforo Colombo. Poi i due sarebbero usciti nella zona della scogliera e lì si sarebbe consumata la violenza. Una volta tornata al locale, la giovane ha chiesto aiuto a uno dei vigilanti del South club che l’ha riaccompagnata a casa e poi con i genitori è andata al Policlinico.

Legato alla vicenda c’è anche un altro episodio avvenuto al McDonald’s di via Nicoletti: una rissa tra 20 giovani. Secondo le indagini la rissa sarebbe scoppiata, probabilmente per vendetta, tra gli amici della ragazza e quelli del carnefice che lei ha denunciato. Sulla vicenda indagano la procura ordinaria e quella per i minori. L’indagato è stato identificato e interrogato.