A sorpresa, la finale del singolare femminile di Wimbledon tra Jasmine Paolini e Barbora Krejcikova (clicca qui per seguire la live testuale) viene trasmessa in diretta streaming e gratis dal canale ufficiale Youtube del Grande Slam londinese. Il match, dunque, è visibile in chiaro. Qui sotto, il link per poterla seguire. Una scelta singolare considerando che Sky dovrebbe avere l’esclusiva in Italia sulla programmazione del torneo, come accaduto fino ad ora.

Paolini a Wimbledon, dove vederlo in tv e streaming

La 137esima edizione di Wimbledon, in programma dal primo al 14 luglio, viene trasmessa in diretta esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Due i canali di riferimento: Sky Sport Tennis dove verranno trasmesse tutte le partite del Centre Court, e Sky Sport Arena, con le altre sfide più interessanti. Sky Sport Wimbledon ha sei canali dedicati (dal 252 al 257 del telecomando) con tutti gli altri campi.