Sfuma il sogno di Jasmine Paolini: l’azzurra lotta fino all’ultimo punto, ma è Barbora Krejcikova la vincitrice di Wimbledon 2024. La finale femminile sul Campo Centrale dell’All England Club di Londra è stata una battaglia di due ore: la ceca si è imposta in tre set con il punteggio 6-2, 2-6, 6-4. Wimbledon resta un tabù per il tennis italiano: dopo Matteo Berrettini, anche Paolini arriva a un passo dal trofeo più prestigioso. L’azzurra deve ora smaltire la delusione per la terza finale Slam persa, dopo quelle in singolare e in doppio al Roland Garros. A consolarla c’è una classifica straordinaria: da lunedì sarà la nuova numero 5 al mondo.

“Oggi sono un po’ triste, cerco di continuare a sorridere perché mi devo ricordare che oggi è comunque una bella giornata. Sono arrivata in finale a Wimbledon, da ragazzina le guardavo e tifavo Federer. Essere qui è folle, ho apprezzato ogni momento qui”, ha detto Jasmine Paolini nella cerimonia di premiazione dopo la sconfitta. “Gli ultimi due mesi sono stati folli, ringrazio la mia famiglia e il mio team che mi sostiene, senza di loro non sarei qui – ha aggiunto la tennista azzurra – In queste due bellissime settimane ho ricevuto tantissimo sostegno, è bellissimo sentire l’amore del pubblico, mi è piaciuto tantissimo”.

Paolini-Krejcikova, la cronaca della finale

Ore 17:08 – Vince Krejcikova – Paolini annulla due championship point e ottiene due palle break. Lotta fino all’ultimo punto, ma alla fine la ceca tiene il servizio e chiude 6-4 il terzo. È lei la vincitrice di Wimbledon.

Ore 16:48 – Break Krejcikova – La ceca ottiene due palle break: sulla seconda arriva il doppio fallo di Paolini. Krejcikova rompe l’equilibrio: ora la finale si gioca sui suoi turni di battuta.

Ore 16:33 – Il terzo set è iniziato senza sussulti: per ora si seguono i turni al servizio

Ore 16:21 – Paolini vince il secondo set – È cambiato tutto: il secondo set è stato un dominio dell’azzurra, che ha chiuso trovando un altro break. Ora l’inerzia della finale pare a suo favore.

Ore 16:09 – Paolini avanti – La ceca resiste al tentativo di break, ma per ora non riesce a impensierire l’azzurra sui suoi turni al servizio.

Ore 15:54 – Break Paolini – L’azzurra rinasce: svolta a inizio secondo set e break conquistato. Sembra di vedere un’altra partita.

Ore 15:46 – Krejcikova vince il primo set – La ceca chiude senza patemi al servizio: ha dominato il primo set. A Paolini serve una scossa per provare a raddrizzare questa finale.

Ore 15.34 – Break Krejcikova – Paolini prova a entrare in partita lottando su ogni punto, ma per ora nello scambio da fondo la potenza della ceca sta facendo la differenza. Il primo set è in salita per l’azzurra.

Ore 15.12 – Break Krejcikova – Inizio traumatico: Paolini subisce subito il break.

Ore 15.10 – Inizia la finale femminile di Wimbledon. Paolini al servizio

Paolini-Krejcikova, rivedi il match

Paolini, il suo percorso a Wimbledon

1° turno: Sorribes Tormo 7-5 6-3

2° turno: Minnen 7-6(5) 6-2

3° turno: Andreescu 7-6(4) 6-1

Ottavi di finale: Keys 6-3 6-7 (6) 5-5 ritiro

Quarti di finale: Navarro 6-2 6-1

Semifinale: Vekic 2-6 6-4 7-

Krejcikova, il suo percorso a Wimbledon

1° turno: Kudermetova 7-6 6-7 7-5

2° turno: Volynets 7-6 7-6

3° turno: Bouzas Maneiro 6-0 4-3 rit.

Ottavi di finale: Collins 7-5 6-3

Quarti di finale: Ostapenko 6-4 7-6

Semifinale: Rybakina 3-6 6-3 6-4