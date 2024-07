Percorrereste mai 4000 chilometri per sostenere la vostra squadra del cuore? Alcuni tifosi del Celje non si sono nemmeno posti questa domanda e, senza pensarci due volte, 14 di loro hanno compiuto un viaggio omerico, dalla Slovenia a Tallinn, in Estonia. Il club sloveno ha giocato la gara d’andata del primo turno preliminare di Champions League contro il Flora: una classica gita fuori porta. Più di 20 ore di viaggio per una passione che non svanisce mai, nemmeno in piena estate.

14 kibiców słoweńskiego ???????? NK Celje pojechało 4 tysiące kilometrów w obie strony by obejrzeć swoją ekipę w I rundzie el. Ligi Mistrzów Spotkanie odbyło się we wtorek Estonii ????????, a Celje pokonało Florę Tallin 5:0 i ma wymarzoną sytuację przed rewanżem na własnym terenie. Szacun! pic.twitter.com/ATyiwgYecE — Coolturalnie o piłce (@EkipaCOP) July 13, 2024

Una vittoria storica

Metà luglio, tempo di vacanze e relax. Forse non per tutti: i 14 eroici tifosi del Celje sono i veri protagonisti dell’ultima settimana sportiva. Partire per l’Estonia per una partita di calcio. Per il club, però, vale molto di più: gli sloveni non sono mai riusciti ad andare oltre il secondo turno preliminare di Champions League. E ora, il largo successo è più che una semplice speranza per poter proseguire il percorso. Una trasferta che vale sicuramente il prezzo del biglietto: più di 4000 chilometri (tra andata e ritorno) e oltre 20 ore di viaggio. La passione per il calcio non ha barriere e, soprattutto, limiti.