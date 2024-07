Jasmine Paolini, la tennista del momento in Italia e nel mondo. La prima azzurra (tra donne e uomini) a giocare due finali Slam consecutive: prima il Roland Garros, adesso Wimbledon. Sull’erba di Londra Paolini sogna un risultato diverso: l’ultimo ostacolo si chiama Barbora Krejcikova. La ceca oggi è numero 32 al mondo, ma ha in bacheca un Roland Garros vinto nel 2021 e sette titoli Slam in doppio. Insomma, è più abituata alla pressione di una finale ai Championships. Paolini però sa di avere l’occasione della vita: la 28enne toscana, già certa della posizione numero 5 al mondo dopo Wimbledon, può riscrivere la storia del tennis italiano.

Paolini-Krejcikova, quando si gioca la finale

L’atto conclusivo del tabellone femminile di Wimbledon 2024 è in programma sabato 13 luglio alle ore 15 italiane sul Campo Centrale dell’All England Club di Londra.

Paolini-Krejcikova, i precedenti

Esiste un solo precedente tra le due finaliste di Wimbledon. Risale a sei anni fa, un’altra era tennista per entrambe. Era il primo turno di qualificazione agli Australian Open 2018: Krejcikova si impose su Paolini con un netto 6-2 6-1. Può interessante e più indicativo il percorso delle due in questo Wimbledon. Krejcikova ha battuto ben tre teste di serie, compresa la numero 4 al mondo Rybakina in semifinale. Ma ha avuto un inizio di Wimbledon tribolato. Paolini invece ha avuto un percorso più lineare, ma nella seconda settimana ha sfruttato un tabellone più agevole: ha superato la nr.12 Keys e la nr.19 Navarro.

Paolini, il suo percorso a Wimbledon

1° turno: Sorribes Tormo 7-5 6-3

2° turno: Minnen 7-6(5) 6-2

3° turno: Andreescu 7-6(4) 6-1

Ottavi di finale: Keys 6-3 6-7 (6) 5-5 ritiro

Quarti di finale: Navarro 6-2 6-1

Semifinale: Vekic 2-6 6-4 7-

Krejcikova, il suo percorso a Wimbledon

1° turno: Kudermetova 7-6 6-7 7-5

2° turno: Volynets 7-6 7-6

3° turno: Bouzas Maneiro 6-0 4-3 rit.

Ottavi di finale: Collins 7-5 6-3

Quarti di finale: Ostapenko 6-4 7-6

Semifinale: Rybakina 3-6 6-3 6-4

Paolini-Krejcikova, dove vederla in tv e streaming

La finale femminile di Wimbledon viene trasmessa in diretta esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Al momento non è prevista la visione in chiaro del match su TV8.