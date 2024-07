“Meloni promette alla Nato di aumentare la spesa militare italiana e in Parlamento arriva la richiesta di Crosetto di comprare 24 nuovi caccia Eurofighter Typhoon al costo esorbitante di 7 miliardi e mezzo”. È la denuncia del Movimento 5 stelle all’indomani del vertice Nato a Washington, dove il ministro della Difesa Guido Crosetto ha firmato con gli omologhi di Francia, Germania e Polonia un’intesa per la produzione di missili cruise con un raggio di oltre 500 chilometri. E dove la premier Giorgia Meloni ha promesso agli alleati il 2% del pil per le spese militari e l’impegno per la quota del nostro Paese nel fondo da circa 40 miliardi annunciato dall’Alleanza per Kiev, insieme a F16 e nuove difese aeree.

Ma la corsa al riarmo dell’Italia non finisce qui. Il deputato M5s Arnaldo Lomuti, componente della Commissione Difesa di Montecitorio, denuncia infatti la nuova maxi-spesa prevista dal governo per comprare gli Eurofighter Typhoon: “Parliamo di oltre 300 milioni a velivolo: una follia che fa impallidire perfino i costosissimi F–35. Parliamo di un investimento sull’arco di undici anni che costerà quindi in media 680 milioni l’anno. Musica per le orecchie di Leonardo, non per i cittadini italiani che questi miliardi, frutto delle loro tasse, vorrebbero fossero spesi in scuole, ospedali e pensioni che invece Meloni continua a tagliare”.

Lonuti nella sua nota sottolinea le spese già sostenute dal governo Meloni per le armi: “Altri miliardi ipotecati dopo aver appena incassato un assegno in bianco di 8 miliardi per centinaia di carri armati. Con questa nuova richiesta, sale a 33 miliardi l’onere pluriennale dei programmi militari che Crosetto ha sottoposto al Parlamento da inizio legislatura, di cui quasi 22 miliardi di spesa in nuovi armamenti“. “Il Movimento 5 Stelle continuerà a contrastare questa folle corsa al riarmo che ormai sembra veramente fuori controllo”, conclude Lomuti. Il M5s, per bocca del capogruppo alla Camera, Francesco Silvestri, ha chiesto alla premier Meloni e al ministro Crosetto di presentarsi in Parlamento per riferire “cosa sta succedendo”.