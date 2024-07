Rimbambiden ripercorre gli episodi più salienti e assurdi, spesso volutamente ignorati dai media mainstream, della presidenza di Joe Biden alla Casa Bianca (e della sua assenza, visto che ha trascorso circa il 40% del suo mandato in vacanza). C’è davvero di tutto, compresi i colloqui con i leader defunti degli altri Paesi. E, per concludere la visione pre-elettorale statunitense, 45 giorni di messaggi dell’acerrimo nemico Donald Trump agli elettori, mentre era sotto processo e fino alla sua condanna nel tribunale di Manhattan.

Ne discutono martedì 16 luglio alle 17 l’autore Roberto Zanni, Peter Gomez (condirettore del Fatto Quotidiano) e Stefano Citati (giornalista del Fatto Quotidiano).