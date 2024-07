Forse voleva essere una gag goliardica, si è trasformata in un’enorme bufera mediatica. IShowSpeed – noto streamer Twitch – e Zlatan Ibrahimovic sono i protagonisti di una clip omofoba registrata durante la diretta del 19enne americano. “Il primo che si muove è gay“: questo la stupida sfida lanciata da IShowSpeed al consigliere del Milan mentre i due viaggiavano in un’automobile. Entrambi rimangono immobili per diversi minuti prima che lo streamer interrompesse il gioco. La gag – come hanno fatto notare gli utenti – è stato davvero pessima. Pioggia di critiche sui social, e non solo. Ibrahimovic, da quanto si apprende, ha fatto sapere di essere stato coinvolto a sorpresa e di non essere a conoscenza della gag.

Nel frattempo, la società Milan – ad ora – non ha rilasciato alcun comunicato ufficiale per fare chiarezza su quanto accaduto. Fonti vicine ai rossoneri, però, affermano che il club minimizza la scena: il Milan, che non centra nulla con i video, si è sempre schierato contro l’omofobia con impegni e progetti concreti. Certamente però per Ibrahimovic, che oggi è un volto della società rossonera, si tratta di un grave passo falso proprio agli arbori della sua carriera da dirigente.

« Le premier qui bouge est gay » Zlatan Ibrahimovic et Speed sont restés immobiles pendant 3 minutes. ???? pic.twitter.com/mzjMgIr7Hr — Vibes Foot (@VibesFoot) July 9, 2024

Chi è IShowSpeed, noto streamer Twitch fan di CR7

Darren Jason Watkins – in arte IShowSpeed -, 19enne di Cincinnati è uno degli streamer più in voga del momento in tutto il mondo. I suoi account social contano più di 20 milioni di follower. Tifosissimo di Cristiano Ronaldo e amico di Rafael Leao, IShowSpeed è diventato popolarissimo negli ultimi tre anni. Le sue clip registrate nella sua camera sono diventate virali in pochissimi mesi: la sua notorietà gli ha permesso di poter partecipare ad alcuni eventi esclusivi nel mondo, come ad esempio l’ultima cerimonia del Pallone d’Oro. Non sono mancate le polemiche per il suo modo di “fare spettacolo”, soprattutto in Italia: prima della gag omofoba con Ibrahimovic delle ultime ore, lo streamer è stato allontanato da Venezia per alcune acrobazie illegali fatte con un motoscafo tra i canali e i ponti della città. Se dovesse tornare e commettere altre infrazioni, IShowSpeed verrebbe bandito con Daspo.