È caos nel centro di Dortmund prima della seconda semifinale di Euro 2024 tra Inghilterra e Olanda. Cinque persone sono rimaste ferite negli scontri tra tifosi di Inghilterra e Olanda: a renderlo noto è stata la polizia tedesca, secondo cui prima della partita erano attesi a Dortmund più di 100mila tifosi, soprattutto olandesi, molti dei quali senza biglietto. La notizia è confermata anche dalla U.K. Football Policing Unit, che si occupa della violenza nel calcio che coinvolge i tifosi britannici e ha agenti in Germania per il torneo. Ancora frammentaria la dinamica di quanto accaduto: dalle prime ricostruzioni i feriti dovrebbero essere cinque tifosi inglesi, che hanno riportato ferite lievi dopo una aggressione subita da parte di alcuni fan olandesi in un bar.

Netherlands fans attacking a pub full of England fans… ???????????????????????????????????????? pic.twitter.com/jPoH4vCmOg — Football Fights (@footbalIfights) July 10, 2024