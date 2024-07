Una tappa del Giro d’Austria terminata in tragedia. Il ciclista norvegese André Drege, 25 anni, è morto durante la quarta e penultima tappa della corsa del Giro dell’Austria, in seguito a una caduta fuori strada nella lunga discesa del Grossglockner. Ancora ignote le circostanze esatte dell’incidente. Drege, professionista dal 2022 e appartenente al Team Coop-Repsol, in procinto di firmare con la Jayco-AlUla, si trovava in 38esima posizione della classifica generale.

La tappa è stata portata a termine e vinta da Filippo Ganna. Ma, in seguito all’incidente non ha avuto luogo la consueta premiazione sul podio. Resta da verificare se domenica avrà luogo la tappa finale. Quella di Drege è l’ennesima – e sempre più frequente – tragedia nel mondo del ciclismo: nel 2023, in circostanze presumibilmente simili perse la vita Gino Mader al Giro di Svizzera. All’inizio di quest’anno un grave incidente al Tour dei Paesi Baschi ha coinvolto il vincitore del Tour de France Jonas Vingegaard, il campione del mondo Remco Evenepoel e Primoz Roglic.