Non una giornata da ricordare per quanto riguarda la Ferrari nel Gran Premio di Gran Bretagna 2024. A Silverstone Charles Leclerc è stato eliminato in Q2 e partirà 11esimo nella gara di domani, 7 luglio. Settima posizione in griglia invece per il suo compagno di scuderia, Sainz. Grandi protagonisti i padroni di casa Russell e Hamilton. I due inglesi in Mercedes hanno conquistato rispettivamente la pole position e la seconda posizione. Verstappen, quarto, partirà in seconda fila, di poco staccato rispetto a Lando Norris (terzo). Per Leclerc, attualmente terzo in classifica piloti dietro a Norris e Verstappen, si tratta della seconda eliminazione in Q2 della stagione, dopo quella avvenuta in Canada.

Dove e quando vedere qualifica e Gran Premio

Il GP di Gran Bretagna è disponibile in diretta tv per gli abbonati a Sky e alla piattaforma streaming NOW. L’evento viene trasmesso su Sky Sport Uno e Sky Sport F1 HD. Tutto il weekend di Silverstone è disponibile inoltre in live streaming su Sky Go. In chiaro su TV8 è possibile seguire solamente in differita la gara della domenica. Il gran premio comincerà alle ore 16.