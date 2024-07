La Formula 1 non si ferma mai. Dopo Spagna e Austria, il Circus continua il suo viaggio senza soste alla volta della Gran Bretagna per il dodicesimo gran premio stagionale. A Silverstone la McLaren corre in casa e proverà a prendersi la rivincita sulla Red Bull: lecito attendersi altre scintille tra Lando Norris e Max Verstappen. Terza incomoda potrebbe essere la Mercedes, mentre la Ferrari ha tremendamente bisogno di una scossa: Charles Leclerc e Carlos Sainz nelle ultime gare hanno faticato a trovare il giusto assetto e ad avvicinare il passo gara dei primi.

Dove e quando vedere qualifica e Gran Premio

Il GP di Gran Bretagna è disponibile in diretta tv per gli abbonati a Sky e alla piattaforma streaming NOW. L’evento viene trasmesso su Sky Sport Uno e Sky Sport F1 HD. Tutto il weekend di Silverstone è disponibile inoltre in live streaming su Sky Go. In chiaro su TV8 è possibile seguire solamente in differita le qualifiche del sabato e la gara della domenica. Il gran premio comincerà alle ore 16.

Orari TV di Sky e Now (diretta)

VENERDÌ 28 GIUGNO

Prove Libere 1: ore 13.30

Prove libere 2: ore 17.00

SABATO 29 GIUGNO

Prove libere 3: ore 12.30

Qualifiche: ore 16:00

DOMENICA 30 GIUGNO

Gara: ore 16:00

Orari su TV8 (differita)

SABATO 29 GIUGNO

Qualifiche: ore 19.45

DOMENICA 30 GIUGNO

Gara: ore 19.30