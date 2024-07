Dopo un addio non senza polemiche (soprattutto con Mourinho) alla Roma nel gennaio del 2023 e le esperienze in Turchia e Inghilterra con Galtasaray e Aston Villa, Nicolò Zaniolo torna in Serie A. Per farlo, il trequartista classe 1999 ha scelto l’Atalanta. Una scelta, per l’appunto, perché Zaniolo, conteso anche dalla Fiorentina, ha deciso di affidarsi alla cosiddetta “cura Gasperini“.

L’allenatore dei bergamaschi, freschi di prima vittoria europea con la conquista dell’Europa League, nel corso della sua avventura in nerazzurro si è contraddistinto per aver valorizzato giocatori tacciati in precedenza di discontinuità (dal Papu Gomez a Josip Ilicic fino a Luis Muriel, la lista è lunga) o reduci da esperienze non positive (per usare un eufemismo). L’ultimo esempio porta il nome di Charles De Ketelaere. Quest’ultimo, dopo una stagione al Milan da 40 presenze e nessun gol, a Bergamo ha trovato continuità, disputando 50 partite, segnando 14 reti e servendo 11 assist.

Agli stessi risultati ambisce Zaniolo, dopo anni caratterizzati da infortuni: l’ultimo, una microfrattura al piede, gli ha impedito di prender parte alla spedizione dell’Italia a Euro2024. Anche la formula del trasferimento diventa una motivazione per il giocatore a raggiungere certi obiettivi: prestito oneroso, pari a 3,5 milioni di euro, con un obbligo di riscatto del cartellino a 16 milioni di euro legato al numero delle presenze. Per riconquistare la Serie A e l’Italia, all’Atalanta Zaniolo non può più sbagliare.