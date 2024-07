Capelli legati, fisico perentorio e la rovesciata come marchio di fabbrica. Questa volta, però, Andy Carroll l’ha combinata grossa: non in campo, ma nella vita privata. L’attaccante inglese è stato coinvolto in una rissa scoppiata con un uomo per le strade di Londra, mentre era a cena con la moglie. Secondo quanto riportato e filmato dal quotidiano britannico The Sun, l’ex calciatore della Nazionale inglese e del Liverpool – tra le altre – era ubriaco dopo essere uscito dal ristorante con la sua compagna. Non sono ancora stati specificati i motivi che hanno portato all’aggressione: il personale della sicurezza del ristorante ha fatto molta fatica per calmare Carroll, che era visibilmente innervosito e cercava di strattonare l’altro uomo, come per liberarsi di lui.

Andy Carroll gets into boozy 1am scrap in Mayfair, leaving bystanders in shock ???? pic.twitter.com/g5K4NKz5Kw — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) July 3, 2024

La testimonianza di chi era presente

“Mentre diverse persone cercavano di trattenerlo, Carroll fissava gli altri sconosciuti, chiedendo: ‘Ne volete un po’, c***o?'”. Questa la testimonianza di chi ha assistito alla folle serata di Andy Carroll a Londra. Il calciatore ha iniziato gesticolare verso l’uomo con cui aveva avuto la rissa. Il tutto, molto probabilmente, sarebbe nato proprio quando Carroll si stava allontanando dal ristorante.

“A Carroll era stata strappata la sua elegante camicia bianca e nel frattempo le persone provavano a calmarlo, ma il calciatore sembrava avere delle faccende in sospeso gridando: ‘Dov’è?'”. Ora, l’attaccante inglese potrebbe anche essere richiamato dal suo attuale club, l’Amiens, per riportare la versione di quanto accaduto.