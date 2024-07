L’ultimo sogno di LeBron James diventa realtà: a 39 anni giocherà con il figlio Bronny per due stagioni nei Los Angeles Lakers. La notizia di padre e figlio insieme era già nell’aria, ora è arrivata la conferma ufficiale da parte di Espn: LeBron ha raggiunto un accordo con i Lakers per prolungare il suo contratto di altri due anni, per una cifra di 104 milioni di dollari. King James giocherà quindi almeno fino a 41 anni e lo farà in compagnia del figlio 19enne, che è stato scelto al draft dalla franchigia gialloviola solo pochi giorni fa.

Bronny James è stato scelto nella 55ma chiamata al secondo giro del Draft. È reduce dal recupero dopo lo spaventoso arresto cardiaco che l’aveva visto protagonista la scorsa estate durante un allenamento al college a Usc. La scelta dei Lakers è stata fatta, inutile nasconderlo, soprattutto in chiave marketing. Bronny James è una guardia di 1.88 centimetri di altezza, uno dei giocatori più bassi della Nba. Ha giocato solo un anno di basket universitario alla Usc e ha avuto una media di 4,8 punti, 2,8 rimbalzi e 2,1 assist a partita la scorsa stagione. Ha giocato in 25 match, perdendo l’inizio della stagione dopo essersi sottoposto a controlli e procedure per risolvere quello che è stato diagnosticato come un difetto cardiaco congenito. Nonostante questo, ha ricevuto un contratto garantito e pluriennale: un trattamento anomalo per una 55esima chiamata del Draft. Solitamente infatti i giocatori ai loro primi anni Nba e scelti in fondo alla classe del Draft hanno un contratto che prevede anche l’utilizzo in G-League così da poter migliorare e mettersi in mostra anche in un contesto con “meno pressioni”. Bronny invece giocherà da subito per i Lakers e avrà garantito un posto tra i 15 giocatori in organico.

Non era però ancora ufficiale che i James avrebbero giocato insieme, perché LeBron non aveva ancora firmato il rinnovo con i Lakers. Una strategia per lasciare a Los Angeles maggior spazio salariale e provare a migliorare il roster. Ora è arrivato la firma tanto attesa. Nella storia della Nba, non ci sono mai stati un padre e un figlio che hanno condiviso una intera stagione Nba. “Questo sembra qualcosa di magico”, ha detto il direttore generale dei Lakers, Rob Pelinka. L’incredibile longevità di LeBron James (eguaglierà Vince Carter per la carriera più lunga come giocatore NBA di sempre nella prossima stagione, che sarà la sua 22esima nella lega) rende così possibile il duo padre–figlio. E il miglior realizzatore della storia Nba può realizzare anche il suo ultimo sogno. A meno che adesso non voglia anche un Anello da condividere con il primogenito.